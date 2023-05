Euroderby, Teo Teocoli: "Che libidine nel 2003. Uomo partita? Giroud"

MilanNews.it

Tempo di euroderby ed ecco come un grande tifoso come Teo Teocoli vivrà la stracittadina.

Vent'anni dopo, di nuovo Milan-Inter in semifinale di Champions. Sarà a San Siro?

"Non riesco ad andare allo stadio, troppo sbattimento. Adesso seleziono le partite e il derby mmi fa troppa paura, quando segnano loro mi deprimo. Ho assistito a quelli del 2003, furono micidiali emotivamente. Me li ricordo fin troppo bene, meglio per questo che me li guardi da casa".

Quei derby sono stati i più belli per Lei?

"Sì, direi di sì. A maggior ragione perché dopo abbiamo battuto in finale la Juventus. Una libidine. Allora il Milan era il Milan: non si aveva paura di niente e di nessuno. Oggi ci sono molte squadre che sono forti e possono metterti in difficoltà".

Però questo Milan ha vinto lo scudetto...

"Vero, e quello scudetto mi ha fatto ringiovanire di 15 anni. Peccato che l'idea di questi derby mi stia facendo diventare 90enne (ride, ndr)".

Il Milan è ancora passione?

"Certo, sono tifoso accanito da ormai 70 anni. Devo dire che una volta dopo una delusione calcistica mi passava molto più in fretta, mentre adesso resto incavolato molto più a lungo. Penso alla partita contro la Cremonese, ma perché non hanno giocato i titolari? Pioli secondo me ha sbagliato e i risultati si sono visti. I giocatori che abbiamo devono giocare, correre".

Ottimista per questa doppia sfida?

"Io devo sempre essere ottimista".

Uomo derby?

"Dico Giroud, per l'esperienza e quello che fa nell'area di rigore".