Europa, derby e Juve: il calendario del Milan ad aprile

Il mese di aprile del Milan si preannuncia come uno dei più infuocati degli ultimi anni. I rossoneri si giocheranno tanto - se non tutto - del loro futuro in questa stagione. In ordine cronologico, e di importanza, arrivano prima i quarti di finale di Europa League che il Diavolo disputerà contro la Roma, per questo ancora più ostici di quanto già non sarebbero stati con qualsiasi altra squadra. Poi a stretto giro di posta, in coda al mese, arriveranno prima il derby in cui ci si augura non si consegni lo scudetto all'Inter ma anzi si rimandi la festa dei cugini, poi la Juventus in una gara cruciale nella corsa al secondo posto in classifica.

Di seguito il calendario completo del prossimo mese di aprile:

06/04, ore 15: Milan-Lecce, Serie A

11/04, ore 21: Milan-Roma, Europa League

14/04, ore 15: Sassuolo-Milan, Serie A

18/04, ore 21: Roma-Milan, Europa League

22/04, ore 20.45: Milan-Inter, Serie A

28/04, data e orario da confermare: Juventus-Milan, Serie A