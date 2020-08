Europa League: 1-0 all'Olympiacos, Wolverhampton ai quarti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Gli inglesi del Wolverhampton si sono qualificati per i quarti di finale dell'Europa League battendo l'Olympiacos Pireo per 1-0 nella partita di ritorno degli ottavi. Rete di Jimenez al 9' pt su rigore. All'andata in Grecia le due squadre avevano pareggiato per 1-1. Nei quarti di finale i Wolves affronteranno il Siviglia, che oggi ha eliminato la Roma. (ANSA).