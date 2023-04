Europa League, anche la Roma è in semifinale: Feyenoord eliminato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una Roma pazza, quella che approda per la terza volta in tre anni ad arrivare in una semifinale di coppa europea. A salvare gli uomini di Mourinho, a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari, è Paulo Dybala, con una poesia in movimento che ridà la speranza e cambia la partita in tutto e per tutto. 4-1 il risultato finale, che si aggrega alla vittoria degli olandesi del Feyenoord nell'andata per 1-0. I giallorossi ora affronteranno il Bayer Leverkusen.