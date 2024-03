Europa League: Atalanta, Milan e Roma a caccia dei quarti. Le percentuali

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Europa e Conference League aspettano domani quattro squadre italiane per il passaggio ai quarti di finale. Il compito più facile tocca alla Roma che all'andata ha travolto 4-0 all'Olimpico il Brighton, il quale però per gli esperti Sisal è favorito per il match in casa a 1,75 contro il 4,00 del successo capitolino e il pareggio offerto alla stessa quota. Due filosofie votate al gioco offensivo tanto che sia il Goal, a 1,65, che il Ribaltone, a 6,25, sono nelle corde del match. Il Milan, dopo il 4-2 dell'andata sullo Slavia Praga, parte favorito anche in Repubblica Ceca, con la sua vittoria data a 2,15 contro il 3,10 dei padroni di casa mentre si sale a 3,75 per il pareggio. Milan che vede i quarti a 1,04 rispetto all'11 dello Slavia.

L'Atalanta, reduce dall'1-1 in Portogallo, riceve lo Sporting Lisbona e secondo gli esperti Sisal è favorita a 1,95 mentre il pareggio e il successo lusitano sono appaiati in quota a 3,60. I ragazzi di Gasperini, offerti a 1,52, partono avanti anche per il passaggio turno che vale 2,50 per i biancoverdi. In Conference la Fiorentina, dopo il 4-3 di una settimana fa, riceve il Maccabi Haifa da favoritissima. Gli esperti Sisal vedono la vittoria viola a 1,30 contro il 10 del successo israeliano con il pareggio in quota a 5,00. (ANSA).