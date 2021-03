Con 60 palloni recuperati, Diogo Dalot del Milan è il giocatore che ha recuperato più palloni in questa Europa League 2020/2021, considerando tutti i giocatori rimasti. Un primato che rende merito a quello che di buono sta facendo il terzino portoghese in questa competizione, dato che viene chiamato spesso in causa per sostituire a turno, Theo Hernandez o Calabria.