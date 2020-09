Europa League, domani il sorteggio per il prossimo turno dei preliminari

Nella giornata di domani verrà effettuato a Nyon (Svizzera), il sorteggio di Europa League presso la Casa del Calcio Europeo. Del sorteggio faranno parte le 10 vincitrici del terzo turno di qualificazione e le 6 squadre eliminate dal terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League. Prima di ogni sorteggio, le squadre verranno divise tra teste di serie e non teste di serie in base al ranking per coefficienti. Il sorteggio funzionerà in questo modo: l'amministrazione della UEFA può formare dei gruppi per il sorteggio in modo da evitare che club senza un impianto approvato possano affrontarsi tra di loro, in accordo coi principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club. Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate insieme. Qualsiasi altra restrizione sarà confermata prima del sorteggio.

Le palline con le squadre teste di serie verranno piazzate in un'urna mentre quelle delle non teste di serie in un'altra. Una pallina verrà estratta da ciascun'urna e collocata in un contenitore più grande e vuoto al centro. Le palline verranno quindi mescolate e poi estratte, con la prima squadra estratta che giocherà la sfida in casa. Questa stagione tutte le partite di qualificazione di UEFA Europa League - spareggi compresi - si giocheranno in gara unica a porte chiuse. Le partite si giocheranno il 1° ottobre e se necessario si ricorrerà a supplementari e calci di rigore. Le vincenti andranno alla fase a gironi di UEFA Europa League.