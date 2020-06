Europa League e Napoli in finale di Coppa Italia: cosa succede al settimo posto?

Cosa succede nella corsa Europa League ora che il Napoli ha raggiunto la finale di Coppa Italia? Il settimo posto in campionato è ancora valido per la qualificazione ai preliminari? Andiamo a scoprirlo:

All'Europa League sono qualificate:

- la quinta del campionato (qualificata ai gironi)

- la sesta del campionato (preliminari)

- la vincitrice della Coppa Italia (qualificata ai gironi)



In alternativa:

- la quinta del campionato (qualificata ai gironi)

- la sesta del campionato (qualificata ai gironi)

- la settima del campionato (preliminari) se la vincitrice in Coppa Italia è già qualificata in Europa.

Se il Napoli dovesse vincere il trofeo e superare la Juventus, per qualificarsi alla prossima Europa League il Milan, se arrivasse settimo, dovrà sperare che i partenopei non finiscano dall'ottavo posto in giù. Se al contrario il club campano risultasse sconfitto, il settimo posto varrebbe a prescindere la qualificazione ai preliminari.

In caso di sesto posto, invece, la qualificazione ai gironi di Europa League sarebbe garantita in ogni caso.