Europa League: Gatti salva la Juve, è 1-1 con il Siviglia. Roma di misura su Leverkusen

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - La Juve si salva in pieno recupero. Massimiliano Allegri ringrazia Gatti che al 97' regala l'1-1 con il Siviglia nella semifinale d'andata di Europa league. Gli spagnoli erano passati in vantaggio con En-Nesiry al 26' del primo tempo e vicini al raddoppio con Ocampos. Nella ripresa Allegri corre ai ripari e manda in campo Chiesa, Iling, Milik e Pogba: cambio di modulo e arriva il gol di Gatti a un soffio dal fischio finale. Una rete fondamentale in vista del ritorno a Siviglia il 18 maggio. (ANSA).

La Roma soffre ma alla fine batte il Bayer Leverkusen per 1-0 nella semifinale di andata dell'Europa League. A segnare la rete della vittoria al 18' st è Edoardo Bove, il giovane talento romano venuto fuori dal vivaio e lanciato in prima squadra da José Mourinho. Il ritorno fra una settimana in Germania.