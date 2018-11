Europa League: Gattuso, paura dopo pari

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - 'Dopo il loro pareggio è subentrata un po' di paura, ma abbiamo interpretato bene la partita. Partite facili non ce ne sono, loro sanno palleggiare e fino a che stanno in partita ti mettono in difficoltà, poi non hanno tenuta fisica e si vede. Oggi l'importante era vincere, sul 2-1 la squadra ha reagito bene e alla fine abbiamo spinto ed è venuto fuori questo tipo di risultato'. Lo dice l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso dopo la vittoria contro il Dudelange. 'Secondo me - aggiunge - a Higuain faceva male la schiena, a volte faceva fatica a scattare. E' stato bravo però a stringere i denti e a fare una buona prestazione, anche se non ha segnato. Cutrone deve continuare a fare gol e migliorare a livello tecnico. Gattuso tranquillizza sulle condizioni di Bakayoko, uscito nel finale per un problema alla caviglia ('E' solo una botta per lui') e fa i complimenti a Calhanoglu: 'Deve buttare giù le porte, perchè ha una grande balistica'.