Europa League, Giroud e Loftus apripista: l'hanno già vinta

vedi letture

Questa settimana torna l'Europa League con il Milan che giovedì alle 21 ospiterà lo Slavia Praga nella gara di andata degli ottavi di finale: il ritorno si disputerà nella capitale della Repubblica Ceca una settimana dopo esatta. I rossoneri hanno l'obiettivo di arrivare in finale e vincere, questo è inevitabile anche se sarà complicato. Per farlo i rossoneri si appelleranno a tutto e in particolare all'esperienza di chi ha già vinto questo trofeo, in particolare si tratta di Olivier Giroud e Ruben Loftus-Cheek.

I due ex Chelsea, che con i Blues di Sarri hanno vinto la coppa, non solo hanno vinto l'Europa League ma sono stati anche decisivi all'epoca. Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il centravanti francese in quell'edizione 2018-2019 segnò la bellezza di 11 gol in 14 partite, tra cui il primo del 4-1 in finale sull'Arsenal. Loftus giocò il torneo da protagonista ma per un brutto infortunio fu costretto a guardare la finale solo dalla tribuna.