Europa League, il programma delle semifinali: Juventus e Roma in campo

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la settimana di semifinali europee, dopo la Champions League, oggi è il momento dell'andata delle semifinali di Europa League. In campo ci saranno due italiane che, in campionato, sono in lotta per le prime quattro posizioni contro il Milan: Juventus e Roma. Ecco il programma di oggi.

Ore 21

Roma - Bayer Leverkusen

Juventus - Siviglia