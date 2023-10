Europa League, il programma odierno: sfida dura per l'Atalanta, Roma in casa

Si riporta di seguito il programma odierno dell'Europa League:

18:45 - AEK vs Ajax

18:45 - Aris vs Rangers

18:45 - Betis vs Sparta Praga

18:45 - Friburgo vs West Ham

18:45 - Marsiglia vs Brighton

18:45 - Rakow vs Sturm Graz

18:45 - Sporting vs Atalanta

18:45 - TSC vs Olympiakos

21:00 - Hacken vs Qarabag

21:00 - Liverpool vs Royale Union SG

21:00 - M. Haifa vs Panathinaikos

21:00 - Molde vs Leverkusen

21:00 - Roma vs Servette

21:00 - Slavia Praga vs S. Tiraspol

21:00 - Tolosa vs LASK

21:00 - Villarreal vs Rennes