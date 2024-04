Europa League, il settore ospiti del Milan contro la Roma sold out in un'ora

Costante di questa stagione, così come nelle ultime, è l'incredibile affetto e vicinanza del pubblico rossonero verso la squadra. Un amore che non cambierà di certo anche per Roma-Milan, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League del 18 aprile alle ore 21.00.

Il settore ospiti dello Stadio Olimpico, che prevedeva circa 3500 posti dedicati ai tifosi rossoneri, è andato sold out in circa un'ora. Anche in trasferta i rossoneri potranno contare sul calore dei propri tifosi.