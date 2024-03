Europa League: in semifinale la vincente di Milan-Roma sfiderà la vincente di Leverkusen-West Ham

Sono stati sorteggiati i quarti di finale Europa League: il Milan ha pescato la Roma.

L'andata si giocherà a San Siro l'11 aprile e il ritorno si giocherà all'Olimpico di Roma il 18 aprile.

In una eventuale semifinale, il Milan potrebbe sfidare una tra Bayer Leverkusen e West Ham; eventualmente, i rossoneri giocherebbero in casa l'andata e il ritorno in trasferta.