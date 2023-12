Europa League, le partite delle 21. Giocano 8 possibili avversarie del Milan

Si riporta di seguito il programma odierno dell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League:

21:00 - Ajax vs AEK

21:00 - Aris vs Sparta Praga

21:00 - Betis vs Rangers

21:00 - Brighton vs Marsiglia

21:00 - Olympiakos vs TSC

21:00 - Rakow vs Atalanta

21:00 - Sporting vs Sturm Graz

21:00 - West Ham vs Friburgo

Tra queste, le seguenti squadre potrebbero essere avversarie del Milan nei playoff di febbraio:

Friburgo/West Ham

Marsiglia/Brighton

Betis/Rangers/Sparta Praga

Sporting Lisbona