Europa League: Milan ospite a Rennes, il programma della giornata

Quella di oggi è una giornata importante per il proseguo della stagione del Milan, visto che in quel del Roahzon Park la formazione di Stefano Pioli si giocherà il passaggio agli ottavi di finale di Europa League contro il Rennes. C'è da dire che comunque la formazione rossonera gode di un discreto vantaggio dopo il 3 a 0 dell'andata, ma in ambito europeo si sa che le cose sono imprevedibili, e dunque bisogna sempre stare sul pezzo.

EUROPA LEAGUE: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Rennes-Milan (0-3) ore 18.45 Roahzon Park

Friburgo-Lens (0-0) ore 18.45 Europa Park Stadion

Tolosa-Benfica (1-2) ore 18.45 Stadium de Toulouse

Qarabag-Braga (4-2) ore 18.45 Tofiq Bahramov

Roma-Feyenoord (1-1) ore 21.00 Stadio Olimpico

Sporting Lisbona-Young Boys (3-1) ore 21.00 José Alvalade

Sparta Praga-Galatasaray (2-3) ore 21.00 Generali Arena

Marsiglia-Shakhtar (2-2) ore 21.00 Orange Velodrome