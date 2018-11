Possibile turno di riposo per Patrick Cutrone, che tornerà titolare con il Parma in campionato. Come riporta il quotidiano Tuttosport, contro il Dudelange torneranno Higuain e Castillejo, con uno tra Calhanoglu e Suso che verrà impiegato dall’inizio. Il Pipita, che decise la gara dell’andata, avrà tanta rabbia in corpo (positiva s’intende) da scaricare.