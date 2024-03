Europa League, Pioli: "Abbiamo le capacità per arrivare in fondo"

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - "Lo Slavia Praga? È una squadra molto intensa, che corre tanto e bene. Sono molto diretti, giocano coi tre giocatori offensivi vicini, prediligono il giro palla e poi vanno subito sull'attaccante. Hanno attaccanti fisici e veloci. Giocano con tanta energia. È un avversario da affrontare con molto rispetto e molta concentrazione": Stefano Pioli, alla vigilia del match contro lo Slavia Praga a San Siro mette in guardia i rossoneri sulla qualità della squadra ceca.

Mentre il Milan domani proverà a fare un passo importante verso il passaggio del turno, il Psg -avversario nella fase a gironi di Champions - ieri si è qualificato ai quarti. Un ulteriore motivo di rammarico per la squadra rossonera, anche se Pioli evita di pensarci: "La Champions non fa più parte del nostro presente per dei dettagli nelle partite decisive. Ora dobbiamo pensare solo alla gara di domani. Abbiamo le capacità per arrivare fino in fondo". (ANSA).