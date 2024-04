Europa League, una settimana a Milan-Roma. Il programma dei quarti

Manca una settimana esatta alla sfida di andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. I rossoneri ospiteranno i giallorossi a San Siro giovedì 11 aprile, fra sette giorni, nel primo atto del doppio confronto che mette in palio un posto nelle semifinali. Il ritorno si giocherà una settimana sopo, giovedì 18 aprile, allo Stadio Olimpico di Roma. Una competizione che la squadra capitolina ha sfiorato l'anno scorso, perdendo in finale contro il Siviglia, e che il Milan vuole provare a vincere dal momento che è l'unico trofeo che manca nella bacheca del Diavolo. Non sarà facile, vista la concorrenza.

Questo il programma completo dei quarti di finale di Europa League:

ANDATA, 11 APRILE ORE 21

Liverpool-Atalanta

Benfica-Marsiglia

Milan-Roma

Leverkusen-West Ham

RITORNO, 18 APRILE ORE 21

Atalanta-Liverpool

Marsiglia-Benfica

Roma-Milan

West Ham-Leverkusen