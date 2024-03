Europa League, verso Milan-Roma: biglietti in vendita da martedì. Tutte le info

L'avversario del Milan ai quarti di Europa League sarà la Roma e la gara di andata si giocherà a San Siro il prossimo 11 aprile. Queste tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per questa partita:

FASI DI VENDITA

Fase abbonati

Da martedì 19 marzo ore 15:00 a giovedì 21 marzo ore 23:59, ogni abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, a condizione che gli ulteriori biglietti aggiuntivi siano per altri abbonati.

Fase di vendita libera

Dalle 15:00 di venerdì 22 marzo fino ad esaurimento posti.

I tifosi residenti nella regione Lazio possono acquistare un biglietto nei settori locali solo tramite CRN Card valida ed emessa entro il 15 marzo.

I tifosi della squadra ospite possono acquistare esclusivamente il terzo anello verde (settore ospiti), l’acquisto in ogni altro settore è vietato

Qualora un tifoso della squadra ospite entri in possesso di un titolo di accesso valido nei settori riservati ai tifosi locali, il diritto di accesso allo Stadio potrebbe essere negato.

Ci riserviamo il diritto di revocare o annullare in ogni momento il titolo d'ingresso per motivi di Pubblica Sicurezza.

I biglietti acquistati in settori “sbagliati” non saranno rimborsati.