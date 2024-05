Europei 2024, Leao convocato dal Portogallo. In lista anche Cristiano Ronaldo

Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, ha diramato la lista dei convocati per l'Europeo che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. I giocatori prenderanno parte al ritiro pre-agonistico che prevederà, sempre in Portogallo, tre partite contro Finlandia (Stadio José Alvalade, 4 giugno), Croazia (Stadio Nazionale, 8 giugno) e Repubblica d'Irlanda (Stadio Municipale di Aveiro, 11 giugno).

Portieri- Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Difensori - António Silva (SL Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto) e Rúben Dias (Manchester City)

Centrocampisti - Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (SL Benfica), João Palhinha (Fulham FC), Otávio Monteiro (Al Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal) e Vitinha (PSG)

Attaccanti - Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) e Rafael Leão (AC Milan).