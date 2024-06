Europei e Copa America? Prima le amichevoli: tutti gli impegni dei calciatori del Milan convocati

La stagione calcistica del Milan è da poco ufficialmente terminata con l'ultima amichevole giocata in Australia contro la Roma. In ottica Nazionale invece si continuerà a giocare per tutta l'estate con Europei e Copa América sullo sfondo. Come si legge dal sito ufficiale rossonero, questi i giocatori del Milan convocati per i prossimi impegni con le rispettive nazionali.

Le prime liste di convocati per le amichevoli preparatorie: in attesa delle convocazioni definitive, questi i rossoneri che al ritorno dalla tournée australiana raggiungeranno le rispettive selezioni:

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Lussemburgo: mercoledì 5 giugno ore 21.00, Metz - Amichevole

Francia-Canada: domenica 9 giugno ore 21.15, Bordeaux - Amichevole

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

USA-Colombia: sabato 8 giugno ore 23.30, Landover - Amichevole

USA-Brasile: giovedì 13 giugno ore 01.00, Orlando - Amichevole

Ismaël Bennacer (Algeria)

Algeria-Guinea: giovedì 6 giugno ore 20.00, Baraki - Amichevole

Uganda-Algeria: lunedì 10 giugno ore 17.00, Kampala - Amichevole

Simon Kjær (Danimarca)

Danimarca-Svezia: mercoledì 5 giugno ore 19.00, Copenhagen - Amichevole

Danimarca-Norvegia: sabato 8 giugno ore 19.30, Brøndby - Amichevole

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Canada: giovedì 6 giugno ore 20.45, Rotterdam - Amichevole

Olanda-Islanda: lunedì 10 giugno ore 20.45, Rotterdam - Amichevole

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Finlandia: martedì 4 giugno ore 20.45, Lisbona - Amichevole

Portogallo-Croazia: sabato 8 giugno ore 18.45, Oeiras - Amichevole

Portogallo-Irlanda: martedì 11 giugno ore 20.45, Aveiro - Amichevole

Luka Jović (Serbia)

Austria-Serbia: martedì 4 giugno ore 20.45, Vienna - Amichevole

Svezia-Serbia: sabato 8 giugno ore 18.00, Solna - Amichevole

Noah Okafor (Svizzera)

Svizzera-Estonia: martedì 4 giugno ore 21.15, Lucerna - Amichevole

Svizzera-Austria: sabato 8 giugno ore 18.00, San Gallo - Amichevole