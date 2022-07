Europei Femminili, 2.5 milioni di spettatori davanti alla tv per le Azzurre

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Due milioni e mezzo di telespettatori per le azzurre di Milena Bertolini. La seconda partita dell'Italia all'Europeo donne, contro l'Islanda a partire dalle 18, ha fatto ancora buona audience, sottolinea la Figc. Su Rai 1 il pareggio con l'Islanda ha fatto registrare uno share del 15,82% (1.595.255 telespettatori), che ha sfiorato il picco del 18% nel secondo tempo con più di 2 milioni di telespettatori sintonizzati sul tentativo di rimonta della Nazionale di Milena Bertolini. Il pubblico ha accompagnato le azzurre anche su Sky Sport, dove la sfida - trasmessa in simulcast su più canali - ha fatto registrare una media di 215mila telespettatori, con 590mila contatti unici e uno share del 2,2%, un dato molto simile a quello toccato in occasione del debutto contro la Francia. Lunedì l'Italia torna in campo contro il Belgio, nella partita decisiva per la qualificazione al turno successivo, e le azzurre tornano in prima serata tv. (ANSA).