Europei Femminili, Malagò: "Italia? La parola delusione è esagerata, ma ci aspettavamo il passaggio del turno"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "La parola delusione è esagerata per l'eliminazione della nazionale femminile agli Europei: c'era l'aspettativa di passare il turno, non bisogna negarlo, ma lo sport ci ha insegnato, basti pensare all'atletica, che non si può passare da essere fenomeni a essere scarsissimi". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha commentato a margine della Giunta, il ko delle azzurre di Milena Bertolini. "Bisogna rimanere con piedi per terra", conclude. (ANSA).