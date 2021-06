Europei, Fico: "Ripartenza importante è un auspicio per tutti"

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "E' una ripartenza importante. L'Italia è un paese forte che ama lavorare, divertirsi e socializzare. Questa ripartenza è un grande auspicio per tutti": così il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di Rai Sport nell'intervallo di Italia-Svizzera. "Questa sera è una grande festa che ci deve far guardare con coraggi, passione e fiducia per il futuro. Siamo a pochi metri dal traguardo. Dobbiamo andare avanti insieme per superare definitivamente questa pandemia", ha concluso Fico, che al suo arrivo all'Olimpico era stato accolto dal presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.. (ANSA).