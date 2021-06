Europei, Florenzi: "Abbiamo più qualità dell'Italia del 2016. Non vedo l'ora di rivedere i tifosi"

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - ''Questa Italia ha più qualità di quella di Conte all'Europeo del 2016, però tutto questo va dimostrato: se usciremo dal girone avremo fatto peggio di cinque anni fa. Quindi per dimostrare di essere più forti dovremo almeno superare i quarti di finale. Non vediamo l'ora di scendere in campo, ora si comincia a fare sul serio''. Mancano tre giorni giocare al debutto europeo a Roma contro la Turchia e Alessandro Florenzi appare quanto mai carico e fiducioso, anche per quanto lo riguarda.''Personalmente mi sento più forte rispetto a come ero nel 2016, e non di poco - ha continuato il giocatore rientrato da una stagione in prestito al Psg - e l'ultimo anno mi ha arricchito dal punto di vista dell'esperienza internazionale. Ma anche a tanti altri compagni in azzurro questo anno in più è servito a crescere''. (ANSA).

Poi sul ritorno del 25% dei tifosi ha aggiunto: "Sono sempre pochi per quanto siano 15-16mila in uno stadio da 80mila. Sarà però un'emozione tornare in un campo che mi ha dato tanto, che mi ha visto crescere. Sarà una grande emozione, speriamo di fare una bella prestazione per iniziare bene".