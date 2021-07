Europei, il console: "Grande entusiasmo a Monaco per Nazionale"

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Nella comunità italiana bavarese "c'è molto entusiasmo per questa Nazionale: rappresenta bene la grande generosità e l'orgoglio di essere italiani, che poi è la cifra delle comunità italiane nel mondo". Lo sottolinea Enrico De Agostini, Console generale a Monaco di Baviera, dove questa sera gli azzurri contenderanno al Belgio un posto nella semifinale di Euro 2020. Ieri sera un'ottantina di italiani ha applaudito gli azzurri davanti all'hotel dove sono in ritiro. "Meritano gli applausi, hanno fatto bene finora. Attendiamo con calore l'appuntamento", dice all'Ansa il console che sarà in tribuna assieme all'ambasciatore italiano in Germania, Armando Varricchio. "In Baviera c'è una comunità italiana di 127mila persone, con 60-70mila a Monaco e dintorni - racconta De Agostini -. È una comunità molto variegata, molti lavorano nel settore della ristorazione, molti nelle fabbriche di auto, e poi ci sono numerosi manager, accademici università, scienziati astrofisici, ingegneri e avvocati. Per la pandemia, molti hanno avuto difficoltà, soprattutto chi lavora nella ristorazione, ma c'è una grande capacità di rialzarsi, e poi la Germania ha ottimi ammortizzatori sociali". (ANSA).