Europei: Italia-Svizzera, un classico che sorride agli Azzurri

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Uno storico rivale per l'Italia nella seconda gara di Euro 2020, domani all'Olimpico. La Svizzera è infatti la nazionale che gli azzurri hanno affrontato più volte, con un bilancio più che favorevole - su 58 incroci 28 vittorie a fronte di 22 pareggi e otto sconfitte -, anche se l'ultimo incrocio risale a ben 11 anni fa. Quello di domani si presenta come determinante per entrambe, con gli azzurri che in caso di vittoria avrebbero la sicurezza della qualificazione agli ottavi. L'eventuale decima vittoria consecutiva negli ultimi nove mesi di Chiellini e compagni è più che probabile secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, che vedono i ragazzi di Mancini vincenti a 1,60 rispetto al 6,00 della Svizzera. Il pareggio è quotato 3,90. Un 2-0 in favore della Nazionale, risultato già uscito in cinque occasioni, si gioca a 6,75, mentre il decimo 'clean sheet' consecutivo per l'Italia è quotato a 1,87. Quanto ai goleador, Ciro Immobile è fortemente candidato a sbloccare la gara a 4,80. Attenzione, sul fronte opposto, a Haris Seferovic: la sua prima marcatura a Euro 2020 è in quota a 4,75. (ANSA).