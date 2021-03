Europei, Mancini: "Convocazioni? Chi ha giocato sin dall’inizio è in vantaggio"

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Chi fa parte del primo gruppo che ha giocato le qualificazioni per gli Europei avrà dei vantaggi per le convocazioni, ma poi conterà anche la condizione fisica". Così il Ct della Nazionale Roberto Mancini a Novantesimo minuto sui giocatori da convocare in vista degli Europei. E Zaniolo? "E' un giocatore che può fare due tre ruoli, è anche vero che deve recuperare bene. Non possiamo rischiare. Vedremo come sta nelle prossime settimane" (ANSA).