Europei, Mancini: "Verratti? Sta bene, si allena con la squadra da 3-4 giorni"

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Vediamo, sta abbastanza bene. Si allena con la squadra da 3-4 giorni". Roberto Mancini ha risposto così alla domanda se per il giocatore del PSG c'è la possibilità di andare in panchina, domani, contro la Svizzera, nella seconda partita dell'Italia a Euro 2020. Gli Azzurri puntano al primo posto nel gruppo? "L'obiettivo è da sempre la qualificazione, fin dalla prima partita - ha detto il ct a Sky - La prossima è sempre la più dura, affrontiamo una squadra che gioca bene, che sa cosa fare in campo e con un allenatore bravo ed esperto". Il selezionatore ha parlato anche delle possibili alternative a Berardi, che nel finale di Italia-Turchia ha ricevuto una tacchettata. Il nome per un eventuale cambio oscilla tra Chiesa e Bernardeschi. "Non è che uno è l'alternativa dell'altro: se dovesse giocare Chiesa o Belotti non cambierebbe molto, sono tutti giocatori bravi che sanno cosa fare". Passata l'emozione del primo incontro, non bisogna rilassarsi. "Al debutto c'era più pressione, ma la concentrazione deve essere sempre al massimo ha sottolineato Mancini - Abbiamo una squadra esperta, fatta di calciatori che hanno giocato decine di partite di questo tipo e che sanno cosa ci aspetta: una partita durissima". (ANSA).