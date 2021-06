Europei, Shevchenko: "Ora all’Ucraina serve il supporto degli italiani"

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, si sono applicati molto per vincere questa partita". Fatica a contenere l'emozione Andriy Shevchenko, che da ct ha portato la sua Ucraina ai quarti di Euro 2020, e sabato affronterà l'Inghilterra a Roma. "Dedico questa vittoria al popolo ucraino, c'è tanto entusiasmo nel nostro Paese. Abbiamo giocato per l'Ucraina, con grande cuore", ha detto l'ex attaccante del Milan che dopo il successo ai supplementari contro la Svezia è corso verso gli spalti per abbracciare i figli. "Spero che in Italia avremo un grande supporto dal pubblico italiano, ne abbiamo bisogno perché l'Inghilterra è una grande squadra", ha aggiunto il ct, spiegando che "vale la pena vivere per queste pazzesche emozioni". (ANSA).