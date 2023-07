Europei U.19: 1-1 con Polonia, Italia in semifinale

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - L'Italia under 19 del ct Alberto Bollini si è qualificata per le semifinali degli Europei di categoria, in corso a Malta, pareggiando 1-1 con la Polonia nel match giocato al National Stadium di Ta'Qali. Polacchi in vantaggio all'8' pt con Strzalek, pareggio degli azzurri al 34' pt con lo juventino Hasa. Ammonito nel corso della partita il n.8 italiano N'Dour, pilastro del centrocampo di questa nazionale, che era diffidato e quindi salterà la prossima partita. (ANSA).