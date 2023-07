Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Saranno Inghilterra e Spagna ad affrontarsi nella finale degli Europei Under 21 di calcio in programma sabato 8 luglio a Batumi in Georgia. Nelle semifinali di oggi gli inglesi hanno superato 3-0 Israele, mentre la Spagna ha battuto 5-1 l'Ucraina. La fase a gironi si è svolta dal 21 al 28 giugno. (ANSA).