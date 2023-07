Europei U19, l'Italia batte la Spagna e va in finale

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'Italia U.19 batte 3-2 la Spagna e si qualifica per la finale degli Europei di calcio in corso a Malta, dove domenica alle 21 affronteranno il Portogallo. Gli azzurrini del ct Alberto Bollini hanno superato gli spagnoli grazie ad un gol di Lipari a 5' dalla fine dei tempi regolamentari. Italia sempre avanti durante la partita: in gol Vignato al 52', pareggio di Barbera al 58'; nuovo vantaggio azzurro con Pisilli al 66'; pareggio spagnolo con una deviazione decisiva di Regonesi su tiro di Gasiorowski al 74', fino al 3-2 definitivo di Lipari all'85'. Nell'altra semifinale il Portogallo ha superato 5-0 la Norvegia. Gli azzurrini hanno già incontrato i lusitani nella prima fase del torneo, perdendo 5-1 ma giocando buona parte della gara con un uomo in meno. (ANSA).