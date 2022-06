Europei U19, l'Italia sfiderà martedì l'Inghilterra in semifinale

Fonte: figc.it

MilanNews.it

Oggi si è conclusa la fase a gironi del campionato Europeo Under 19 con le ultime due partite del girone B. L’Inghilterra ha superato di misura Israele (1-0) e sarà avversaria dell’Italia nella prima semifinale che disputerà alle 17 del 28 giugno allo stadio NTC Senec, a Senec (diretta Rai) mentre la seconda semifinale, sempre nello stesso giorno, si giocherà tra Francia e Israele alle 20 alla DAC Arena di Dunajská Streda.

Dopo la qualificazione già avvenuta per Italia, Inghilterra, Francia e Israele ai campionati del mondo Under 20 in programma in Indonesia il prossimo anno, Austria (che oggi ha vinto 3-1 contro la Serbia) e Slovacchia, avendo raggiunto la terza posizione nei rispettivi gironi, nello stesso giorno delle semifinali, disputeranno i play off per il quinto posto ancora disponibile nella rassegna iridata.

Semifinali del Campionato Europeo Under 19

Martedì 28 giugno

Italia-Inghilterra, ore 17 allo stadio NTC Senec a Senec (diretta Rai)

Francia-Israele, ore 20 alla DAC Arena di Dunajská Streda