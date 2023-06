Europei U21: con la Svizzera Italia già obbligata a vincere

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Dopo il ko all'esordio nell'Europeo U.21 contro la Francia e le tante polemiche per le decisioni arbitrali e l'assenza di Var e Goal Line Technology, l'Italia non ha tempo di guardarsi alle spalle: domenica, sempre a Cluj, torna in campo contro la Svizzera e l'imperativo è quello di vincere per non salutare in anticipo il torneo. Gli svizzeri, al debutto, hanno superato la Norvegia ma, nonostante la classifica del girone D dica altro, gli azzurri di Nicolato sul tabellone Snai partono nettamente favoriti. Il segno '2' (l'Italia gioca formalmente in trasferta) si gioca a 1,90, con gli altri due esiti a distanza ravvicinata: la vittoria della Svizzera è a 3,90, il pareggio a 3,60.

Il secondo Over di fila per entrambe vale 1,90, con l'Under a 1,80. Il Goal a 1,77 è invece più probabile del No Goal a 1,95. (ANSA).