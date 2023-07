Europei U21: Inghilterra-Spagna, è supersfida per il titolo

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - L'Europeo Under 21 si prepara alla finale con Inghilterra e Spagna che domani si giocheranno il titolo continentale. Le due nazionali si sono incontrate solo in 5 occasioni con gli inglesi imbattuti grazie a 3 successi e 2 pareggi: inoltre, nel 1984, la doppia sfida valeva per il titolo che finì nelle mani britanniche. Gli esperti Sisal vedono la nazionale dei Tre Leoni leggermente avanti a 2,65 contro il 2,75 della Spagna mentre per il pareggio si sale fino a 3,25. Stessa quota per l'approdo ai supplementari mentre l'Europeo assegnato ai calci di rigori si gioca a 6,00. In totale equilibrio, entrambe a 1,90, la possibilità di conquista del trofeo.

All'Adjarabet Arena di Batumi si incrociano il miglior attacco del torneo, Spagna, contro la difesa che non ha subito neanche un gol, Inghilterra: ma la finale è anche sfida tra goleador. con Cameron Archer, a segno a 4,00, gioiellino dell'Aston Villa e su Morgan Gibbs-White, fenomenale trequartista del Nottingham Forest tanto che un gol o un assist del numero 7 inglese si gioca a 2,55. La Spagna fa affidamento sul capitano Abel Ruiz, capocannoniere del torneo con 3 reti: il giocatore del Braga che segna anche in finale è dato a 3,50. (ANSA).