Europei U21, la Spagna e l'Ucraina qualificate ai quarti di finale

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La Spagna e l'Ucraina battono 1-0 rispettivamente Croazia e Romania, co-paese ospitante, nel girone B degli Europei Under 21 e si qualificano per i quarti di finale. Ancora aperta la competizione nel gruppo A: la Georgia, altro paese organizzatore, ha pareggiato 2-2 con il Belgio spinta da quasi 50.000 spettatori allo stadio Paichadze di Tbilisi. Nell'altro incontro, il Portogallo, finalista della precedente edizione nel 2021, non è andato oltre il pareggio per 1-1 con l'Olanda.

Ecco i risultati della giornata: Georgia U21-Belgio U21 2-2 Portogallo U21-Olanda U21 1-1 Romania U21-Ucraina U21 0-1 Spagna U21-Croazia U21 1-0 Classifiche: Gruppo A: Georgia 4; Belgio e Olanda 2; Portogallo 1. Gruppo B: Spagna e Ucraina 6; Croazia e Romania 0. (ANSA).