Europei U21, Svizzera-Italia: Tonali dal 1' minuto. Panchina per Colombo

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia, gara che sarà valida per la seconda giornata dei gironi degli Europei Under 21. Sandro Tonali, centrocampista del Milan in partenza verso il Newcastle, inizierà da titolare; siederà inizialmente in panchina invece Lorenzo Colombo.

SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni. Ct: Paolo Nicolato.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Gnonto. Ct: Patrick Rahmen.