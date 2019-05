Europei Under 21, Rocco Hunt canterà "Benvenuti in Italy"

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Sarà presentato da Figc e Sony martedì 21 maggio a Milano "Benvenuti in Italy", il singolo di Rocco Hunt che accompagnerà il cammino degli Azzurrini agli Europei Under 21 del prossimo giugno. All'evento parteciperanno il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il tecnico della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, che ascolteranno in anteprima le parole e la musica che accompagneranno l'Italia Under 21 nel cammino europeo, in programma in Italia dal 16 al 30 giugno.