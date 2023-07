Europeo U19, Esposito: "Finale? Aspettatevi un'Italia con tanta fame"

MilanNews.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

Nuova finale per una Nazionale giovanile italiana. Questa sera tocca all'Under 19 di Alberto Bollini sfidare i pari età del Portogallo nell'ultimo atto dell'Europeo. In vista di questa sfida, l'attaccante azzurro Francesco Pio Esposito ha parlato ai taccuini di Tuttosport: "Che Italia sarà? Con tanta fame perché sappiamo cosa abbiamo passato per arrivare fino a qui. Avremo fame e tanta voglia di vincere, giocheremo senza paura".

Per lei è la seconda finale importante in poche settimane, visto che faceva parte anche della Nazionale Under 20 che è arrivata in finale al Mondiale. Ha quindi un po’ un sapore di una rivincita?

"Mi riempie di orgoglio essere riuscito a raggiungere in così poco tempo due finali così importanti, anche se al Mondiale non è andata a finire come speravamo. Per me a livello personale sarebbe una rivincita riuscire a vincere questo Europeo, significherebbe tanto".