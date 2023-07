Europeo U19, Gravina: "Questo trionfo europeo è la risposta più bella a chi preferisce abbandonarsi al disfattismo e all'isterismo provocato da una sconfitta"

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Successo storico. I ragazzi sono stati straordinari, così come mister Bollini e tutto lo staff, hanno creato un gruppo eccezionale capace di imporsi in un torneo difficilissimo, vincendo contro avversarie sulla carta molto più quotate. Adesso la responsabilità del calcio italiano è non disperdere il grande lavoro svolto dal Club Italia e il talento degli Azzurrini".

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, esulta al successo della nazionale campione d'Europa U19. "Questo trionfo europeo è la risposta più bella a chi, senza conoscere il grande lavoro che stiamo facendo con le Nazionali giovanili, preferisce abbandonarsi al disfattismo e all'isterismo provocato da una sconfitta" conclude Gravina. (ANSA).