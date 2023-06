Europeo U21, De Ketelaere in campo stasera contro il Portogallo. C'è anche Vranckx

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Questa sera alle 18 il Belgio Under21 di Charles De Ketelaere e Aster Vranckx cerca una vittoria contro il Portogallo per evitare di complicarsi troppo la vita e centrare la qualificazione ai quarti. Il 90 del Milan dovrebbe essere in campo dall'inizio, trequartista nel 4-2-3-1. Uno dei due mediani probabilmente sarà Aster Vranckx, che come sappiamo tornerà al Wolfsburg dopo l'anno non brillante in rossonero.