Eurorivali, anche il Dortmund in campo stasera. Psg e Newcastle nel weekend

Nella giornata di ieri il Milan ha scoperto le proprie rivali per il girone di Champions League che comincerà a metà settembre, con l'urna di Montecarlo che non è stata clemente. Il Borussia Dortmund, come i rossoneri, sarà in campo stasera alle 20.30 per la terza giornata di Bundesliga: al Signal Iduna Park arriva il neopromosso Heidenheim. Il Newcastle, invece, scenderà in campo domani alle 18.30 in casa del Brighton. Per il PSG impegno serale della domenica: big match in casa del Lione alle ore 20.45.