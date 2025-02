Eurorivali, anche il Feyenoord domani in campo in campionato

vedi letture

Anche il Feyenoord domani sarà in campo in campionato. La squadra olandese, per il momento ancora nelle mani dell'allenatore ad interim Pascal Bosschaart, giocherà domani alle ore 18.45 in casa del NAC Breda in Eredivisie. La squadra di Rotterdam è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Milan, in casa, nell'andata dei playoff di Champions League: martedì sempre alle 18.45 sarà a San Siro per giocarsi l'accesso agli ottavi di finale sempre contro i rossoneri nella gara di ritorno.

Attualmente, in campionato, il Feynoord occupa la quinta posizione con un distacco dalla testa di dodici punti: prima della vittoria sul Diavolo, la squadra olandese era reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque partite.