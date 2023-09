Eurorivali, ecco quando giocano le avversarie del Milan in Champions

Tornano i club e, fra una settimana, tornerà anche la Champions League. Il Milan è inserito nel girone di ferro con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. La prima gara sarà contro gli inglesi di Sandro Tonali (in dubbio per un problema rimediato in nazionale) il prossimo 19 settembre. Questi gli impegni delle tre avversarie europee del Milan, a partire proprio dai britannici:

- Newcastle-Bretford, sabato 16 alle ore 18.30

- PSG-Nizza, venerdì 15 alle ore 21

- Friburgo-Borussia Dortmund, sabato alle ore 15.30