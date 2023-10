Eurorivali, il Psg in campo domani in casa del Brest

Il Psg, reduce dalla vittoria sul Milan in Champions League e prossimo avversario dei rossoneri nella massima competizione europea il prossimo 7 novembre, tornerà in campo in Ligue 1 domani, domenica 29 ottobre, sul campo del Brest. La squadra di Luis Enrique si trova attualmente terza a due punti dal duo di testa Nizza-Monaco.