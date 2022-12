MilanNews.it

Il Tottenham pareggia in casa del Brentford nel turno di Boxing Day in Premier League: 2-2 per la squadra di Conte, che recupera incredibilmente un passivo di due reti grazie ai gol di Kane e Hojbjerg. Il centravanti inglese, poi, ha colpito pure una traversa a pochi minuti dalla fine.