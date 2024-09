Eurorivali, l'undici del Leverkusen contro il Bayern Monaco: titolari per Alonso

Il Milan nell'ultima settimana sembra aver finalmente cominciato la stagione. Dopo la sconfitta nella prima giornata di Champions League contro il Liverpool, i rossoneri hanno fatto lo switch mentale e hanno battuto prima l'Inter nel derby e poi il Lecce nell'anticipo del venerdì di ieri sera. Ora i rossoneri si misureranno nuovamente con la massima competizione europea: martedì alle 21 la prima trasferta in casa del Bayer Leverkusen, campione di Germania.

La squadra tedesca, finalista di Europa League l'anno scorso, è un avversario molto temibile ma questo pomeriggio avrà un impegno importante in Bundesliga. La squadra di Xabi Alonso, infatti, sfiderà il Bayern Monaco in campionato, in Baviera. Calcio di inizio alle 18.30. Di seguito le formazioni ufficiali, con un occhio di riguardo per le Aspirine:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Kim Minjae, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. A disp.: Ulreich, Goretzka, Sanè, Coman, Dier, Palhinha, Muller, Laimer, Tel. All. Kompany

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Terrier; Boniface. A disp.: Kovar, Hoffman, Schick, Tella, Adli, Mukiele, Garcia, Palacios, Belocian. All. Xabi Alonso